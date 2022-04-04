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Фотовыставка «Биоразнообразие Москвы» открылась на Гоголевском бульваре

Вячеслав Колосков

Город
Фотовыставка «Биоразнообразие Москвы» открылась на Гоголевском бульваре
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

На Гоголевском бульваре в Москве начала работу выставка фотографий «Биоразнообразие Москвы». Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее эти фотоработы были представлены на ежегодном фестивале фотографий «Золотая черепаха», который прошел в октябре прошлого года.

Посетители выставки под открытым небом могут увидеть снимки диких обитателей столичных парков и особо охраняемых территорий. Среди них — белки, пауки, лягушки, китайская утка-мандаринка, куница, лиса, ласка, пятнистый олени и черный дятел желна.

— Фотографии сопровождаются интересными фактами о животных, птицах, растениях, особенностях их поведения и среде обитания, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Выставка будет работать до 21 апреля.

До этого сообщалось, что 1 апреля в Центре современного искусства «Винзавод» начала работу выставка «АртДом», в которой примут участие российские производители мебели и декора, скульпторы, дизайнеры и художники.

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