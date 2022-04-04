Мишустин анонсировал снятие COVID-ограничений для чартерных рейсов

Фото: Правительство РФ

Россия с 9 апреля снимает связанные с коронавирусом ограничения для чартерных рейсов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 4 апреля.

— С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что уровень COVID-19 идет на спад, что позволяет расширить направления, доступные российским авиакомпаниям. Кроме того, он заявил, что будет возобновлено авиасообщение с 52 странами, включая Индию, Аргентину, ЮАР, Китай и другие «дружественные государства».

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29 марта авиакомпания Emirates Airlines заявила, что продолжит полеты в Россию до тех пор, пока от властей ОАЭ не поступит распоряжение об обратном. По словам президента авиакомпании Тима Кларка, компания совместно с пассажирскими перевозками занимается доставкой гуманитарных грузов, а ее услугами пользуются дипломаты, которые въезжают и выезжают из России. На данный момент Emirates Airlines не занимает определенной политической позиции. Как отметил президент компании, ее основная задача — «помогать и содействовать».