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Продававшего мефедрон и гашиш мужчину задержали с поличным в Сочи

Елена Самойлова

Происшествия
Продававшего мефедрон и гашиш мужчину задержали с поличным в Сочи
Фото: МВД Медиа

В Сочи правоохранители пресекли сбыт крупной партии наркотических средств. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 34-летнего местного жителя поймали с поличным в тот момент, когда он забирал из тайника крупную партию наркотиков. При личном досмотре в телефоне задержанного полицейские обнаружили координаты других мест для закладок в Адлере.

— Оттуда правоохранители изъяли 12 полиэтиленовых пакетов, внутри которых находилось кристаллообразное вещество, прессованная растительная масса, а также электронные весы и упаковочный материал, — рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что проведенная экспертиза показала, что в пакетиках находились метамфетамин, мефедрон и гашиш. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил около 3,5 килограмма. По словам задержанного, он приобрел наркотики в интернете и планировал продать их в Сочи через тайники-закладки.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу.

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