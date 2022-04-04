Более 30 соцобъектов построят в Новой Москве в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 30 объектов социальной инфраструктуры построят в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2022 году. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

— Инвесторы построят 19 детских садов, 16 школ и три поликлиники. Это даст новым округам 4380 мест для дошколят и 9650 для школьников. Поликлиники будут принимать сотни пациентов в смену, — уточнил он.

По словам Жидкина, школы, детские сады и поликлиники будут соответствовать современным требованиям и стандартам. В образовательных учреждениях обустроят методические и медицинские кабинеты, залы для занятий, раздевалки и буфеты.

Объекты здравоохранения оснастят современным оборудованием и мебелью, создадут комфортную среду для пациентов и персонала, а также оборудуют системами охраны и пожарной сигнализацией. Всего в ТиНАО в ближайшие годы введут в эксплуатацию 69 социальных объектов за счет инвесторов, заключил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сотрудники управления Росреестра по Москве с начала 2022 года поставили на учет два детских сада, расположенных в ТиНАО. По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, равномерное наполнение жилых кварталов объектами социальной инфраструктуры создает комфортную среду для жизни детей, воспитателей и преподавателей.