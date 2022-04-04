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В Кремлевском дворце пройдет музыкальный детский концерт «Надежда «Романсиады»

Лала Манушакян

Город
В Кремлевском дворце пройдет музыкальный детский концерт «Надежда «Романсиады»
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль, Дворцовая улица Карта всех событий

В дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет концерт лауреатов детского конкурса русской вокальной музыки «Надежда «Романсиады». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в понедельник, 4 апреля.

Торжественное мероприятие состоится 9 апреля в 18:00 по московскому времени в рамках программы фестиваля «Юные таланты России и мира» Международного проекта «Романсиада».

28 марта ученики московских школ искусств победили в двух номинациях конкурса вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса». Они стали победителями в категориях «Народное сценическое исполнительство (вокал)» и «Фольклорное исполнительство (вокал)».

Давид Дележанов, учащийся четвертого класса Детской музыкальной школы имени В. И. Сафонова, и Вероника Жабина, учащаяся пятого класса Детской музыкальной школы № 82, получили дипломы лауреатов первой степени. Помимо этого, им предоставили возможность участвовать сразу в третьем туре конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

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