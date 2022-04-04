Урок по быстрой разработке приложений пройдет в рамках акции «Урок Цифры»

Фото: depositphotos

В рамках всероссийской акции «Урок Цифры» состоится урок по теме «Быстрая разработка приложений». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в понедельник, 4 апреля.

Мероприятие пройдет в период с 11 по 30 апреля 2022 года. Как уточняется, организаторами образовательного урока станут Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С».

3 апреля сообщалось о проекте «КиберМосква», активисты которого учат горожан безопасной работе в интернете и объясняют, как защитить свои данные. По итогам 2021 года волонтеры проекта организовали 150 лекций и более 300 мастер-классов, в которых приняли участие 35 тысяч жителей Москвы. Встречи в рамках проекта проходят на базе вузов и колледжей города.

Также московский государственный университет имени Н. Э. Баумана с 22 марта по 20 мая 2022 года проводит международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 175-летию со дня рождения отца русской авиации Н. Е. Жуковского.