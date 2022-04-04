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Ковитиди заявила, что Германия не сможет отказаться от российского газа

Ирина Игнатенко

Экономика
Ковитиди заявила, что Германия не сможет отказаться от российского газа
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Германии придется согласиться с условием покупать российский газ за рубли.

— В результате того, что Германия включена Россией в список «недружественных стран», впрочем, как и все другие государства Евросоюза, немцы смогут приобретать российские энергоносители только за рубли, а не за евро или доллары США. По-другому не будет. Нет рублей — нет газа», — отметила она в комментарии Nation News.

Она отметила, что в настоящее время ФРГ движется к энергетическому коллапсу. Крупнейшее в стране газовое хранилище в Редене заполнено всего на 0,5 процента, подчеркнула политик.

По оценке Ковитиди, у Берлина не остается иного выбора, кроме принять условия Москвы. В противном случае ситуация в стране, полагает сенатор, лишь усугубится.

Эксперт-германист Андрей Шмидт отметил, что уровень жизни всех представителей среднего класса немецкого общества снижается из-за нынешних обстоятельств. Главная проблема, которая наблюдается в стране, — изменение стоимости энергоресурсов. Так, выросли цены на бензин, отопление и электроэнергию, передает Life.ru.

1 апреля глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию может ожидать беспрецедентный экономический кризис в том случае, если страна полностью откажется или долгосрочно прекратит поставки российского газа и нефти.

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