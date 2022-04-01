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Глава BASF Брудермюллер спрогнозировал серьезный кризис в ФРГ в случае отказа от российского газа

Араз Салехов

Экономика
Глава BASF Брудермюллер спрогнозировал серьезный кризис в ФРГ в случае отказа от российского газа
Фото: Unsplash

Германию может ожидать беспрецедентный экономический кризис в том случае, если страна полностью откажется или долгосрочно прекратит поставки российского газа и нефти. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

— Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны, — заявил он.

Эксперт из Германии отметил, что подобный эксперимент стоит считать безответственным, сообщает РИА Новости.

В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Глава страны подчеркнул, что недружественные России западные страны теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках, чтобы оплатить счета за природные ресурсы.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет расплачиваться рублями за российский газ. По его словам, Берлин продолжит оплачивать энергоресурсы в евро или долларах. Он добавил, что зависимость от российских энергоресурсов, в частности, от нефти и угля, может быть устранена уже в 2022 году.

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