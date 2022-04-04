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Тематические экскурсии в честь Дня космонавтики пройдут на ВДНХ

Лала Манушакян

Город
Тематические экскурсии в честь Дня космонавтики пройдут на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

В преддверии Дня космонавтики на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии и мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в понедельник, 4 апреля.

— В предпраздничную неделю перед Днем космонавтики на Главной выставке страны пройдет множество бесплатных активностей: экскурсии «Планеты Солнечной системы», программа «Нефть в космосе», интеллектуальный спиддейтинг, лекции «Плывущие по порядку. Николай Федоров и Юрий Гагарин», «Космос в восприятии средневекового книжника» и «Искусство и представление о космосе в XX веке», — передается в сообщении.

Начало фестиваля намечено на 9 апреля в 12:00 по московскому времени в Доме культуры ВДНХ, где также будут присутствовать космонавты и ветераны космической отрасли. Кроме этого, деловая программа включает в себя встречи с ведущими инженерами, учеными, а также исследователями.

При этом 10 апреля в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» ведущий искусствовед Диана Джангвеладзе расскажет о новейших космических открытиях, а также о влиянии космоса на кино и постмодернизм, передается на сайте выставки.

Также с 2 по 9 апреля на ВДНХ состоится выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса Белоруссии и России. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля. В торжественном открытии примут участие зампред правительства РФ Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также белорусский министр промышленности Петр Пархомчик и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

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