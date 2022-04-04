Мишустин выделил 39 миллиардов рублей на снижение напряженности на рынке труда

Фото: Администрация президента РФ

Власти выделили 39 миллиардов рублей на снижение напряженности на рынке труда. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Уже на сегодняшний день выделили, если хотите — проактивно, 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда... Чтобы люди могли не только получать выплаты, пособия по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется, — сказал председатель правительства.

Он подчеркнул, что вопрос занятости населения — один из самых важных в период антироссийских санкций. По словам Мишустина, правительство решает проблему комплексно.

Так, введена возможность для временного трудоустройства граждан, которые рискуют потерять работу в ближайшее время. Временное трудоустройство особенно полезно для сотрудников закрывшихся иностранных компаний.

Граждане могут направить письменное согласие в один из центров занятости о переводе в другую организацию с возможностью вернуться на прежнее рабочее место, что обеспечит работникам гарантии по ТК РФ и дополнительный заработок, передает ТАСС.

2 апреля Мишустин объявил о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Часть средств планируется направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий. Уточняется, что она должна быть не выше трех процентов.