«Больше не приду!»: Талызина раскритиковала шоу Кудрявцевой

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская актриса Валентина Талызина сообщила, что не намерена принимать участие в программе, которую ведет ее коллега Лера Кудрявцева.

По словам артистки, она никогда не симпатизировала телеведущей, хоть и не была с ней лично знакома. Их встречи происходили лишь на съемках нескольких передач, однако взаимопонимания между ними не случилось.

— Сколько ей лет, никто и никогда не узнает. Больше на эту программу я не приду, — заявила Талызина в эфире телеканала «Россия 1».

Артистка рассказала, что Кудрявцева не вызывает у нее доверия. Она отметила, что 50-летняя телеведущая выглядит на 28 лет и, вполне вероятно, многое скрывает из своей жизни. Талызина удивилась, что подобная внешность может быть у матери двоих детей, одному из которых почти 32 года.

Известно, что Кудрявцева 1971 года рождения, а в ее жизни было четыре крупных романа. Ее первый супруг — музыкант из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, второй — предприниматель Матвей Морозов, третий — хоккеист Игорь Макаров, за которого она вышла замуж в 2013 году. Кроме того, с 2008 по 2012 год Кудрявцеву связывали романтические отношения с певцом Сергеем Лазаревым.

27 февраля сообщалось, что на Леру Кудрявцеву обиделась актриса Лариса Лужина. Звезда советского кино возмутилась работой монтажеров передачи «Звезды сошлись».