«Надо иметь уважение»: Лариса Лужина обиделась на Леру Кудрявцеву

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Звезда советского кино Лариса Лужина возмутилась работой монтажеров передачи на НТВ «Звезды сошлись», в которой на днях приняла участие. Она посвятила программе и ее ведущей Лере Кудрявцевой эмоциональный пост в соцсети Instagram и заявила, что никогда больше продюсерам канала не удастся заманить ее на съемки.

Актриса сообщила, что согласилась принять участие в шоу только ради одной цели — сказать несколько слов о недавно умершей коллеге Зинаиде Кириенко. Но никто из зрителей не услышал ее трогательной речи, так как ее полностью вырезали. Этот факт Лужина посчитала в крайней степени неуважительным по отношению к ней.

— Хочу сказать большое спасибо Лере Кудрявцевой и вашим редакторам за участие в массовке. Давно не снималась в этом статусе. Три с половиной часа просидеть статистом на этой передаче — это стоит здоровья. Надо иметь уважение к актрисе, ее возрасту и ее положению! Ради памяти Зины Кириенко я пришла на вашу передачу. Это было мое первое и последнее появление на вашем канале. С неуважением, Лариса Лужина, народная артистка РФ, — написала знаменитость.

Поклонники звезды поддержали ее в комментариях, отметив, что на телевидении такое отношение к уважаемым людям можно часто встретить.

«Таких «уважителей» к статусу и возрасту сейчас немало. Даже фильмы с участием ушедших звезд перестали показывать»; «Да уж, а зрители ждали-ждали и не дождались слов Ларисы!»; «Дорогая Лариса Анатольевна, вы очень верно сказали: «С неуважением!» Такие шоу и те, кто их проводит недостойны уважения», — написали фолловеры.

Актриса театра и кино Лариса Лужина прокомментировала известие о смерти актера Леонида Куравлева. У артистки была надежда на восстановление коллеги и ей очень печально слышать такие новости.