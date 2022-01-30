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«Думала, что он выкарабкается»: Лужина поделилась своими воспоминаниями о Куравлеве

Михаил Алимов

Общество
«Думала, что он выкарабкается»: Лужина поделилась своими воспоминаниями о Куравлеве
Фото: youtube.com

Актриса театра и кино Лариса Лужина прокомментировала известие о смерти актера Леонида Куравлева. По ее словам, у артистки была надежда на восстановление коллеги и ей очень печально слышать такие новости.

— Сочувствую очень. Все-таки думала, что он выкарабкается, раз уже сделали операцию. Но время берет свое, — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

Лужина сообщила, что у нее остались только хорошие воспоминания о Куравлеве и она благодарна судьбе за то, что снялась с ним в нескольких картинах. Он был очень добрым, безумно талантливым и обладал чувством юмора, отметила актриса.

— Он гениальный артист и очень хороший партнер. Он безумно органичен, очень достоверен, он с юмором, очень добрым был, — вспомнила она.

Он не любил говорить о себе, но умел общаться. Как признается артистка, с ним было уютно, а его голубые глаза и чуть ироничную улыбку она запомнит навсегда.

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР в последнее время жил в доме престарелых.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Уточняется, что 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Был женат на учительнице Нине Васильевне Куравлевой. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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