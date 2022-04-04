Резидент технополиса «Москва» создал устройство для тестирования электроники

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компания «Тест-Контакт», резидент технополиса «Москва», разработала устройства, позволяющие заменить импортные аналоги при тестировании электроники. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в понедельник, 4 апреля.

— Резидент кластера микроэлектроники и оптики особой экономической зоны «Тест-Контакт» ведет разработку современных решений для испытаний электронной компонентной базы, а также выпускает аналог иностранных устройств, помогающих подключать микросхемы к измерительному оборудованию. Сегодня компания отладила их серийное производство и готова делать до 30 тысяч контактирующих устройств в год, — отмечает он.

По словам Овчинского, в проект уже инвестировано 25 миллионов рублей. Начиная с 2019 года резидент технополиса изготовил больше 25 тысяч единиц продукции на заказ.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев подчеркнул, что за время существования компания расширила возможности и теперь разрабатывает и выпускает свыше 700 типов изделий, которые используются в России, Белоруссии и Армении. Помимо контактирующих устройств, предприятие разрабатывает спутники-носители — изделия, защищающие микросхемы от повреждения при их тестировании и перемещении.

Компания обладает патентами на основные решения, которые применяются при разработке новых типов контактирующих устройств и испытательной оснастки.

Известно, что экономическая площадка «Технополис «Москва» включает в себя пять зон площадью 223,3 га: в Печатниках и в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для них существуют особые меры поддержки, например, освобождение от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин, а также возможна ставка налога на прибыль, составляющая лишь два процента. Также резидентам доступны льготы по аренде земли, которая будет использована под будущее предприятие, а по его завершении предоставится возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

29 марта завод «Экопласт» продемонстрировал проект вторичной переработки пластика на выставке «Экспо-2022» в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в Дубае. Данное предприятие является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис «Москва».