Задержанный за кражу мужчина пытался дать взятку сотрудникам полиции в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в двух эпизодах кражи имущества у граждан, а также попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, злоумышленник находился у отеля на улице Новый Арбат, где тайно похитил из кармана куртки гражданина дорогостоящий смартфон.

Это была не единственная кража. Аналогичным способом мужчина украл телефон у 19-летнего потерпевшего рядом с баром на той же улице. Затем скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на одном из вокзалов столицы. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 29-летний приезжий. Похищенных телефонов при нем не было.

Когда мужчину доставили в отдел полиции, он предложил оперуполномоченному 31 тысячу рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

— Несмотря на то, что полицейский предупредил злоумышленника о незаконности его действий, он положил деньги на стол, после чего был задержан, — уточнили в пресс-службе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также 4 апреля в Иванове задержаны двое мужчин, обворовавшие 21 частное домовладение.