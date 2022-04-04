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Проект о бессрочном ВНЖ для высококвалифицированных специалистов внесли в Госдуму

Георгий Соланович

Политика
Проект о бессрочном ВНЖ для высококвалифицированных специалистов внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму проект о возможности предоставления права на оформление бессрочного вида на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных специалистов и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты в понедельник, 4 апреля.

В документе отмечается, что данный законопроект разработан для привлечения в Россию иностранных специалистов, наиболее востребованных в ходе нынешней экономической ситуации. Более того, мера направлена на повышение инвестиционной привлекательности и снижение трат частных компаний на поиск качественных кадров.

— Инициатива также снизит риски случаев необоснованного привлечения работодателей к ответственности из-за имеющихся противоречий между миграционным законодательством и трудовым законодательством, — говорится в документе на сайте Госдумы.

Примечательно, что иностранные граждане, которые получат бессрочный вид на жительство, могут не оформлять разрешение на работу.

4 апреля власти РФ выделили 39 миллиардов рублей на снижение напряженности на рынке труда. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что вопрос занятости населения — один из самых важных в период антироссийских санкций, правительство решает данную проблему комплексно.

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