Два трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре

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Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

На Симферопольском бульваре в районе остановки «Фруктовая улица» задерживаются трамваи № 3 и 16. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что задержка произошла из-за автомобиля, застрявшего на путях.

27 марта сообщалось, что сотрудники ЦОДД в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил оборудование на консоли над дорогой.