Росгвардейцы задержали вора-рецидивиста, укравшего смартфон в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 23-летнего жителя Иркутска, который пытался украсть с витрины магазина телефон стоимостью более 100 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, в дежурную часть поступила информация, что сработала кнопка сигнализации в гипермаркете электроники на Профсоюзной улице. На адрес немедленно выехали сотрудники Росгвардии.

Администратор магазина рассказал им, что несколько минут назад неизвестный открутил магнитный датчик около стойки с гаджетами, спрятал телефон себе в карман и убежал. Подозреваемого удалось задержать — им оказался 23-летний житель Иркутска.

Выяснилось, что мужчина более десяти раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи. Как пояснил сам задержанный, он хотел показать устройство своему другу, который ожидал его на парковке неподалеку. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был передан сотрудникам полиции.

4 апреля также стало известно, что задержанный за кражу мужчина попытался дать взятку полицейским в центре Москвы.