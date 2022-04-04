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Глава компании из Владивостока обокрал дольщиков на 105 миллионов рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Глава компании из Владивостока обокрал дольщиков на 105 миллионов рублей
Фото: РИА Новости

Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя строительной организации, подозреваемого в обмане дольщиков. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

— Дело возбуждено в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, повлекшем за собой лишение права гражданина на жилое помещение, — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что подозреваемый воспользовался в корыстных целях фактом, что долевое участие при строительстве жилых домов пользовалось спросом у населения. При строительстве многоквартирного дома с декабря 2016 по июнь 2021 года Ищенко совершил мошенничество в отношении 187 участников.

Общая сумма нанесенного ущерба превысила 105 миллионов рублей. Подозреваемый задержан, а в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

29 марта сообщалось, что перед судом предстанут бывшая сотрудница налоговой службы с сообщником, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений.

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