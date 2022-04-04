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Житель Рязанской области три месяца нелегально качал топливо из трубопровода

Лейла Алиева

Происшествия
Житель Рязанской области три месяца нелегально качал топливо из трубопровода
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Житель села Александрово Рязанской области около трех месяцев качал топливо, сделав врезку в магистральном трубопроводе. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Так, он установил насосную станцию и резервуар для краденого горючего на своем участке. Но вскоре полицейские пресекли нелегальный бизнес.

Согласно версии полиции, грузовик с горюче-смазочным материалом ежедневно отъезжал от дома подозреваемого. При этом сам материал продавался перекупщикам.

Одна из таких машин с шестью кубовыми емкостями, заполненными горючим, была обнаружена на территории нефтебазы под Рязанью. Всего полицейские изъяли около 15 тонн дизельного топлива на общую сумму 645 тысяч рублей. В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД.

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