Заур Хапов стал главным тренером футбольного клуба «Локомотив»

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Заур Хапов назначен главным тренером столичного футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 4 апреля.

— Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ, мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «исполняющий обязанности» в течение 30 дней, — заявил спортивный директор клуба Томас Цорн.

Хапов с 2016 года тренировал вратарей главной команды «Локомотива». Новый главный тренер поблагодарил руководство клуба за доверие и пообещал приложить все усилия для того, чтобы игроки показали красивый футбол.

Примечательно, что Комппер, который до этого тренировал основной состав «железнодорожников», продолжит работать с командой, отмечается в Telegram-канале «Локомотива».

1 марта главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля освободили от должности. Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер.

Маркус Гисдоль родился в 1969 году в Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он выступал за ряд второстепенных немецких футбольных клубов.

Свою карьеру в качестве игрока он завершил в возрасте 25 лет. Затем он работал в тренерских штабах молодежных команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма».