Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главного тренера ФК «Локомотив» Маркуса Гисдоля сняли с должности

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Главного тренера ФК «Локомотив» Маркуса Гисдоля сняли с должности
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Главного тренера столичного футбольного клуба «Локомотив» Маркуса Гисдоля освободили от должности. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

— Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-лиге, — сообщили в Telegram-канале команды.

Маркус Гисдоль родился в 1969 году в Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он выступал за ряд второстепенных немецких футбольных клубов. Свою карьеру в качестве игрока он завершил в возрасте 25 лет. Затем он работал в тренерских штабах молодежных команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма».

Последнее место работы Гисдоля — «Кельн». Он возглавлял эту команду с 2018 по 2021 год.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
ФК Локомотив приказ об увольнении Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте