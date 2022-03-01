Главного тренера ФК «Локомотив» Маркуса Гисдоля сняли с должности

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Главного тренера столичного футбольного клуба «Локомотив» Маркуса Гисдоля освободили от должности. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Маркус Гисдоль родился в 1969 году в Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он выступал за ряд второстепенных немецких футбольных клубов. Свою карьеру в качестве игрока он завершил в возрасте 25 лет. Затем он работал в тренерских штабах молодежных команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма».

Последнее место работы Гисдоля — «Кельн». Он возглавлял эту команду с 2018 по 2021 год.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.