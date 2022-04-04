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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на севере Москвы

Лала Манушакян

Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоградская улица Карта всех событий

На Северо-Восточной хорде перед развязкой с МКАД в районе Зеленоградской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 апреля.

По информации ведомства, на место уже прибыла оперативная служба. Движение транспорта временно осуществляется по одной из пяти полос. Водителям рекомендуется по возможности выбирать различные пути объезда, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого легковой и грузовой автомобили столкнулись на юго-западе Москвы. Уточняется, что авария произошла на улице Теплый Стан в районе дома № 11.

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