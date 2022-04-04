Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют переехать поближе к Елизавете II

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Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон подыскивают жилье в Виндзоре, чтобы жить как можно ближе к королеве Елизавете II.

Решение было принято по причине состояния здоровья монарха. Переезд они, как уточняется, планируют совершить летом 2022 года.

Сначала герцог и герцогиня Кембриджские рассматривали апартаменты принца Эндрю и Форте Бельведер. Однако этот вариант их не устроил.

На данный момент они думают над переездом в Фрогмор-хаус, который однажды был специально отремонтирован для пребывания принца Гарри и его супруги Меган Маркл, передает Пятый канал.

Из-за ухудшающегося здоровья Елизавета II отменила многие важные встречи и стала гораздо реже появляться на публике с начала 2022 года. Иногда она принимает участие в мероприятиях Букингемского дворца.

Так, недавно она смогла посетить поминальную церемонию в честь годовщины смерти ее супруга, принца Филиппа. 1 марта стало известно, что королева Елизавета II приступила к своим обязанностям после перенесенной коронавирусной инфекции.