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Переболевшая коронавирусом королева Елизавета II вернулась к своим обязанностям

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Переболевшая коронавирусом королева Елизавета II вернулась к своим обязанностям
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

Британская королева Елизавета II приступила к своим обязанностям после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Известно, что в Букингемском дворце глава монархии провела онлайн-встречи с послами, а также повидалась с членами своего семейства.

Королева провела день со своим внуком — принцем Уильямом, его женой Кейт Миддлтон и их детьми. Кроме того, она встретилась с принцессой Беатрис и ее дочерью Сиенной.

В настоящее время состояние 95-летняя Елизаветы II не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. У нее имеются симптомы вирусного заболевания, а тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание королева переносит в легкой форме.

10 февраля 73-летний принц Уэльский Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус.

Позже врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, каки последствия грозят переболевшей коронавирусом 95-летней королеве. Он отметил, что в таком возрасте заболевание особенно опасно. Вирус наносит удар по сосудам, что может привести к серьезным осложнениям.

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