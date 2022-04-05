Диетолог опровергла миф о пользе гречки

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Несмотря на достаточно распространенное мнение о пользе гречки, не следует употреблять ее в пищу слишком часто. Об этом рассказала звездный диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, включать в рацион гречку следует не чаще двух раз в неделю, ведь практически никакой пользы она не несет. Мойсенко объяснила, что при обработке из гречневой крупы исчезают практически все витамины, и смысл часто есть ее просто теряется.

Чтобы поддерживать в организме правильный баланс, следует обратить внимание не на гречку, а на овощи и ягоды, убеждает диетолог. Так например, на ужин лучше вообще отказаться от каких-либо круп, отдавая предпочтение капусте, моркови, свекле и зелени.

— Очень хорошо, если есть запасы ягод, — подчеркивает Мойсенко.

В ягодах, убеждает она, очень много витаминов и микроэлементов, поэтому стаканчик в день не помешает для укрепления здоровья. Если свежих ягод под рукой нет, всегда можно заварит сушеный шиповник и урюк. Не следует также забывать и про специи, которые тоже могут принести определенную пользу.

— Если у нас есть специя куркума, ее можно добавлять в супы, салаты. Это дает возможность получить в небольшой степени композицию противовоспалительного характера и опять же укрепить здоровье, — рассказала диетолог.

А вот картофель следует употреблять только в отваренном виде и без добавления мяса или других продуктов. Кроме того, не следует есть его чаще двух раз в неделю, передает Пятый канал.

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала три варианта завтраков, с которыми процесс похудения будет идти быстрее. Специалист подчеркнула, что именно от завтрака зависит как гормональный фон, так и чувство сытости в течение всего дня.