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«Желают мне смерти»: Брухунова рассказала о жестокой травле

Евгений Белоусов

Общество
«Желают мне смерти»: Брухунова рассказала о жестокой травле
Фото: Youtube / Красный квадрат

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, что столкнулась с жесточайшей травлей, которая не прекращается вот уже больше месяца.

По ее словам, она постоянно получает не только оскорбительные сообщения, но даже нацистскую символику, пожелание смерти и угрозы убийством. Все это супруге Петросяна отправляют люди с украинским флагом на аватарках.

— Никогда не пойму, как так выходит, что еще несколько месяцев назад я получала от этих же людей смайлики с поцелуями и виртуальные цветы, благодарность за полезные ссылки и промокоды, а сегодня они же желают мне смерти, при том в столь извращенной форме, — рассказала Брухунова.

Она также отметила, что все когда-нибудь заканчивается. И тем, кто сейчас проклинает ее и других людей потом придется жить с этим, написала супруга Петросяна в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что Евгений Петросян возобновил судебную тяжбу со своей бывшей женой и коллегой Еленой Степаненко. Экс-супруги делят счета и недвижимость, а также картины и книги. При этом последние имеют особенное значение для Степаненко, уверяет ее адвокат.

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