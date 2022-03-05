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Петросян и Степаненко возобновили судебную тяжбу из-за имущества

Анастасия Колоскова

Общество
Петросян и Степаненко возобновили судебную тяжбу из-за имущества
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru

Артисты юмористического жанра Евгений Петросян и Елена Степаненко на текущей неделе возобновили судебные слушания по поводу раздела имущества, нажитого за 30 лет их брака.

Экс-супруги делят счета и недвижимость, а также картины и книги. При этом последние имеют особенное значение для Степаненко, уверяет ее адвокат.

— Также представители артистки попросили учесть, что один из общих счетов был недавно разблокирован и Евгений Ваганович оплачивает с него коммунальные услуги. Со стороны ответчика, Петросяна, также были ходатайства, в том числе касающиеся четырех машиномест в доме в Зачатьевском переулке, — цитирует издание «СтарХит» источник в суде.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в 2018 году, так как юморист начал роман с молодой помощницей. Ранее Елена Степаненко поделилась подробностями раздела совместно нажитого имущества. После развода с Евгением Петросяном Степаненко досталась квартира площадью более 500 квадратных метров.

Елена Степаненко продолжительное время переживала развод и раздел имущества с комиком Евгением Петросяном. Однако осенью прошлого года звезда выразила симпатию женщине, которая их разлучила, — Татьяне Брухуновой. По окончании концерта, на котором Елена Степаненко выступила с новой программой, артистка рассказала, что развод оказал на нее положительное влияние. Она пожелала разлучнице здоровья, счастья и радостных дней.

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