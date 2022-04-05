Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерной войной

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Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, Пхеньян будет готов применить в ответ ядерное оружие. Об этом сообщила сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

— Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг, — заявила она.

Ким Е Чжон также прокомментировала высказанные раннее слова южнокорейского министра обороны Со Ука о возможности «превентивного ударе» по КНДР. Сестра лидера Северной Кореи назвала министра «мусором» и подчеркнула, что он допустил большую ошибку, позволив себе подобное высказывание, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предупреждение береговой охраны страны было обнародовано в 8:38 по московскому времени. Там также отметили, что речь может идти о баллистической ракете.

16 марта, КНДР запустила снаряд, который, предположительно, является баллистической ракетой. Известно, что тогда Минобороны Японии приступило к сбору и анализу данных, которые связаны с данным пуском. На тот момент других деталей этого инцидента не приводилось.