Стало известно о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону Японского моря

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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила береговая охрана Японии.

Предупреждение ведомства было обнародовано в 8:38 по московскому времени. Там также отметили, что речь может идти о баллистической ракете.

Поcле появления информации о запуске ракеты корабли в Японском море призвали проявлять осторожность и ни в коем случае не приближаться к объекту.

Если власти Северной Кореи подтвердят запуск ракеты, это будет уже одиннадцатое испытание вооружений КНДР с начала 2022 года, передает РИА Новости.

В среду, 16 марта, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) также запустила снаряд, который, предположительно, является баллистической ракетой. Известно, что тогда Минобороны Японии приступило к сбору и анализу данных, которые связаны с данным пуском. На тот момент других деталей этого инцидента не приводилось.

До этого сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Первые четыре запуска проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого этапа Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. Седьмой запуск был 30 января, восьмой — 27 февраля, а девятый состоялся 5 марта.