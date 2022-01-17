Власти Японии подтвердили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

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Японские власти подтвердили, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в понедельник, 17 января, запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил министр обороны Нобуо Киси.

— Северная Корея сегодня провела запуск двух баллистических ракет в восточном направлении. Он пролетели порядка 300 километров и упали в районе восточного побережья Северной Кореи. Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны, — сказал он, сообщает ТАСС.

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

Это второе испытание вооружений Северной Кореи в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревали, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.