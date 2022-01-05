Япония обвинила Северную Корею в запуске баллистической ракеты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Соответствующее заявление опубликовала в среду, 5 января, береговая охрана Японии.

Уточняется, что неопознанный снаряд пролетел несколько десятков километров и упал в море. В Японии уверены, что речь шла об очередных ни с кем не согласованных испытаниях баллистических ракет, передает ТАСС.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии проверяет, был ли нанесен какой-либо ущерб японским судам. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

В КНДР пока ситуацию никак не комментировали.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.