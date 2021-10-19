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Премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет

Юлия Курганова

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Премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет
Фото: youtube.com

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 19 октября,заявил премьер Японии Фумио Кисида.

Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано, передает ТАСС.

Северная Корея впервые испытала новую гиперзвуковую ракету. КНДР впервые испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету «Хвасон-8».

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.

28 сентября КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил, что Пхеньян произвел пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

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