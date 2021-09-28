СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает японское агентство Kyodo.

— Япония считает, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой, — сказано в сообщении.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

В Японии рассказали о втором пуске ракеты с территории КНДР. Было проведено два пуска ракет. Они состоялись 15 сентября в 12:38 (06:38 по московскому времени) и 12:43 (06:43 по московскому времени).

До этого член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина выразила мнение, что ракетные испытания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выгодны США, так как они работают над размещением в регионе направленной против России системы противоракетной обороны. По ее словам, такие действия Кореи играют в настоящее время более важную роль, нежели это было раньше, так как КНДР находится в кризисной экономической ситуации из-за последствий пандемии коронавируса.