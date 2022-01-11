Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает во вторник, 11 января, южнокорейская газета Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов страны.

Отмечается, что военные Южной Кореи анализируют дополнительную информацию о снаряде, в том числе дальность и высоту его полета. По информации береговой охраны Японии, предположительно, КНДР выпустила баллистическую ракету.

Это уже второе испытание вооружений Северной Кореи в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.