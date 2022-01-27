СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом в четверг, 27 января, сообщило агентство Yonhap.

— Северной Кореей был выпущен неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, — пишет агентство.

18 января центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило проведение в понедельник, 17 января, испытания тактических управляемых ракет Академией оборонных наук Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

17 января власти Японии подтвердили, что КНДР запустила две баллистические ракеты. Это уже четвертый запуск, осуществленный Северной Кореей с начала года.

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

Это было второе испытание вооружений Северной Кореи в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.