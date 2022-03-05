СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Баллистическая ракета, которая была запущена КНДР в субботу, 5 марта, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщил телеканал NHK.

— Какой-либо информации об ущербе в связи с этим новым ракетным запуском КНДР, на данный момент не поступало, — передает Министерство обороны Японии.

После произошедшего японские сторожевики получили соответствующее уведомление от министерства обороны. Береговая охрана призывает все корабли, которые находятся в районе, в случае нахождения обломков ракеты — не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями, передает ТАСС.

Отмечается, что это девятая по счету «демонстрация силы» со стороны КНДР с начала текущего года года.

До этого сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. . Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. Седьмой запуск был 30 января, а восьмой — 27 февраля.