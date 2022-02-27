Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Юлия Курганова

В мире
СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Фото: Скриншот с видео на youtube/PressTV News Videos

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

— Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд, — сказано в сообщении.

Японская береговая охрана попросила находящиеся в указанном районе корабли не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

В материале отмечается, что это восьмая по счету «демонстрация силы» со стороны КНДР с 2022 года. Последний запуск был 30 января.

До этого сообщалось, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Это было седьмое испытание вооружений КНДР в 2022 году. Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января.

Читайте также:
СМИ Японское море КНДР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте