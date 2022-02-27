СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

— Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд, — сказано в сообщении.

Японская береговая охрана попросила находящиеся в указанном районе корабли не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

В материале отмечается, что это восьмая по счету «демонстрация силы» со стороны КНДР с 2022 года. Последний запуск был 30 января.

До этого сообщалось, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Это было седьмое испытание вооружений КНДР в 2022 году. Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января.