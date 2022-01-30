СМИ: КНДР снова запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило в воскресенье, 30 января, агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

— Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске, — передает агентство.

Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в 2022 году. Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января.

В прошлом году агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревали, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.