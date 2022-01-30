Президент Южной Кореи прокомментировал пуск ракеты КНДР

Фото: english1.president.go.kr / Republic of Korea

КНДР близка к нарушению ею же установленного моратория на пуск ракет большой дальности. Пуск ракеты в воскресенье, 30 января, стал нарушением резолюций СБ ООН и вызовом усилиям международного сообщества. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ).

— Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу, но если она действительно пустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что приблизились к отмене моратория, — передает его слова РИА Новости.

Президент заявил, что вслед за ракетами средней дальности власти КНДР могут запустить и МБР. Так было в 2017 году — тогда пуски также производились из провинции Чагандо. Он отметил, что подобного рода пуски ведут к нарушению резолюций СБ ООН, дестабилизации ситуации на Корейском полуострове и сводят на нет все усилия мирового сообщества по установлению мира в регионе.

До этого сообщалось, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в 2022 году. Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января.