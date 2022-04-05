Нежилое здание и участок проданы под реализацию в Бронницах

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, Советская улица, 115А Карта всех событий

Нежилое здание площадью 201 квадратных метров и земельный участок площадью 740 квадратных метров в Бронницах приобрели на торгах открытия нового торгового объекта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Подмосковья в понедельник, 4 апреля.

В ведомстве уточнили, что здание и участок были приобретены новым владельцем за 11,2 миллиона рублей.

— Удобно расположенное в центре города отдельно стоящее здание новый владелец сможет использовать для размещения торгового объекта, — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Само здание изначально было передано из федеральной собственности в собственность муниципального образования. После передачи администрацией были проведены все необходимые работы по формированию земельного участка под зданием и постановке его на государственный кадастровый учет, говорится в сообщении.

До этого, 29 марта, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что столица с апреля по июнь 2022 года выставит на открытые онлайн-торги 231 машино-место в отдельном подземном паркинге. По его словам, площадь объектов варьируется от 11,4 до 24,5 квадратного метра, а стартовые цены — от 1,17 до 1,65 миллиона рублей.