«Процесс лейкоза запущен»: гематолог рассказала, как распознать рак крови на ранних стадиях

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Диагноз «лейкемия» ставится на основании первичного исследования анализа крови. На ранних стадиях болезни в кроветворной системе происходят изменения, а также снижаются показатели гемоглобина. По каким еще признакам можно диагностировать заболевание, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гематолога Светланы Бычковой.

По словам специалиста, прежде всего, в кровеносной системе при анализах обнаруживают изменения: происходит уменьшение количества эритроцитов, что впоследствии может привести к анемии. Более того, в крови резко снижаются показатели гемоглобина до 30–60 граммов на литр:

— Наблюдаются у больного и клинические проявления. Например, появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1—38,0 градуса на протяжении длительного времени. Консолидирующим маркером все-таки является анализ крови, потому что именно он помогает выявить биохимический состав крови и изменения, которые в ней происходят.

Бычкова уточнила, что дополнительный признак, который позволяет убедиться, что «процесс лейкоза запущен», — это появление в крови большого количества молодых форм нейтрофилов, когда в мазке крови наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

— Если анализы показали наличие проблемы, врачи начинают незамедлительное исследование костного мозга, производится срочная терапия химиопрепаратами.

Эксперт отметила, что выделить отдельно группу людей, которые в большей степени подвержены развитию лейкемии, сегодня сложно, поэтому следует два раза в год сдавать общий анализ крови на наличие возможных патологий и изменений, чтобы вовремя обнаружить проблему и начать комплексное лечение.