Предприятия Москвы стали участниками нацпроекта «Производительность труда» 2022 года

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За три месяца 2022 года московские компании подали 130 заявок на участие в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов во вторник, 5 апреля.

— Для сохранения конкурентоспособности компаниям необходимо изменить систему ценностей и научиться максимально эффективно использовать внутренние возможности. Национальный проект «Производительность труда» становится драйвером позитивных изменений. Участие в нем позволит компаниям сократить издержки, объем незавершенного производства и время создания продукции, а также повысить ее качество, — сказал представитель мэрии.

По словам министра, к участию присоединились предприятия молочной промышленности, микроэлектроники и других отраслей. Из них 18 производителей уже прошли отборочный этап, а пять предприятий уже приступили к разработке и реализации нацпроекта.

За 2022 год в проект вступят 109 компаний, а всего за три года существования программы поддержку получила 561 компания. Организатором проекта является Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное городскому департаменту экономической политики и развития.

При этом поучаствовать в проекте смогут зарегистрированные столичные компании с выручкой за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей. Заявку способны подать организации, специализирующиеся в сферах обработки сырья, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли.

30 марта Пуртов рассказал о бесплатной адресной поддержке по оптимизации производственных процессов в рамках национального проекта «Производительность труда», которая пройдет в Москве на крупнейшем российском предприятии по производству бесконтактных дезинфицирующих аппаратов.