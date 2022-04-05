Началось обустройство экомаршрутов еще на двух участках «Парка Яуза»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству двух участков экомаршрута «Парка Яуза» на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Продолжается масштабная работа по созданию уникального экологического объекта — «Парк Яуза», в этом году приведем в порядок еще два участка в пойме одноименной реки — от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинская, — отметил Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что экотропы пройдут по обоим участкам, а их общая протяженность составит более двух километров. Сейчас проводятся работы по устройству свайного основания эконастилов: создается конструктив, монтируются стойки для ограждений.

Экотропы будут покрыты специальной износостойкой террасной доской. Для безопасности пешеходов в опорах поручней спроектированы светильники с архитектурно-художественной подсветкой. Левый берег Яузы, где в данный момент отсутствуют условия для комфортной прогулки, будет покрыт настилом. В ходе работ экомаршруты свяжут с единым пешеходным пространством парка.

Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что появление экологических троп поможет грамотно распределить рекреационную нагрузку на экосистемы и уменьшить антропогенное влияние. Вдоль экомаршрутов установят информационные стенды с указанием существующих в парке видов растений и животных.

4 апреля Петр Бирюков сообщил, что в первом квартале 2022 года специалистами было проверено свыше 600 тысяч анализов воды в Москве