Названы районы Москвы, в которых наиболее активно идет переселение по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 7,5 тысячи жителей Москвы выбрали квартиры для переезда по реновации с начала года.

По словам главы Департамента городского имущества Максима Гамана, всего в столице можно выделить пять районов, где активнее всего идет процесс переселения в текущем году. Всего обладателями новых квартир в этих районах стали более четырех тысяч москвичей.

— Можно выделить пять районов, в которых активнее всего идет переселение по программе реновации в 2022 году: Рязанский, Люблино, поселение Мосрентген, Фили-Давыдково и Зюзино, — заявил Гаман.

Большинство горожан переселяются на юго-востоке Москвы. Там современные квартиры с начала года получили более 1,5 тысячи человек. На втором месте по популярности — район Люблино. Там в стадии переезда находятся более 820 горожан.

В поселении Мосрентген в ТиНАО переезжают 640 человек, а в Фили-Давыдково — 620.

В районе Зюзино, в свою очередь, переезжают около 420 москвичей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице переданы 165 новостроек под переселение по программе реновации. Общая площадь жилья составила более двух миллионов квадратных метров. Об этом недавно сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.