Названы самые популярные маршруты для путешествий у россиян в майские праздники

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Самыми востребованными направлениями для поездок россиян в период с 30 апреля по 15 мая будут Москва и Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip.

По его данным, около 60 процентов пользователей интересовались перелетами по России в указанный период.

Так, в Москву и Сочи планируют отправиться 15 процентов туристов. Поездками в Санкт-Петербург интересовались 12 процентов пользователей. Также россияне рассматривали рейсы в Калининград, в Уфу и Екатеринбург.

Среди зарубежных стран самыми популярными оказались Турция, Узбекистан и Армения. Туда собираются отправиться 23, 9 и 8 процентов пользователей соответственно, передает РИА Новости.

Недавно руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма. В топ мест, которые жители России выбирают для отдыха внутри страны попали Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская и Ленинградская области. Также набирает популярность еще ряд направлений, которые ранее не пользовались большим спросом.