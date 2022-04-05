Вдова мага Юрия Лонго скончалась в Москве

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Елена Лонго, вдова известного мага Юрия Лонго, скончалась в столице. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил Пятый канал.

По его данным, в конце марта Лонго попала в нейрохирургическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом основания черепа и другими увечьями. Возможной причиной травм стало падение женщины в собственной квартире из-за сильного алкогольного опьянения.

Елены Лонго не стало 4 апреля.

Ее муж Юрий Лонго считался магистром белой магии. Он работал телеведущим и скончался в феврале 2006 года. По некоторым данным, жена мага пристрастилась к алкоголю еще при его жизни. Юрий Лонго пытался отучить Елену от пагубной привычки, но ничего не помогало.

После похорон мужа женщине так и не удалось побороть зависимость и устроить личную жизнь. По словам свидетелей и друзей, все интересы вдовы состояли в употреблении алкоголя, передает Пятый канал.