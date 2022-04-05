Бракосочетания в Москве станут удобнее для людей с инвалидностью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ведущие церемоний бракосочетания в Москве посещают семинары «Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС», разработанные экспертами Университета правительства столицы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Программа для сотрудников ЗАГС направлена на улучшение условий бракосочетания граждан с инвалидностью.

— Создать для людей с инвалидностью комфортную атмосферу во время бракосочетания можно благодаря навыкам и этикету сотрудников. Во время обучения ведущие церемоний повысили свой уровень владения жестовым языком, смогли задать вопросы людям с инвалидностью, чтобы лучше понять их пожелания и не упустить торжественность момента даже в рамках соблюдения процедуры регистрации брака, — пояснила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Доцент кафедры государственного управления и кадровой политики Университета правительства столицы Ольга Чернышева добавила, что на специальных семинарах внимание акцентируется на психологическом комфорте во время церемонии бракосочетания. К примеру, ведущие учат язык жестов и стараются учитывать на первый взгляд второстепенные детали.

Все участники программы получат удостоверение о повышении квалификации, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 марта стало известно, что за прошлый год московский ЗАГС выдал почти 13 тысяч свидетельств об изменении имени, фамилии или отчества. При этом показатель 2021 года вырос более чем на 40 процентов по сравнению с 2020 годом и более чем на 20 процентов по сравнению с 2019-м.