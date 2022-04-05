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Москва помогла с переездом по реновации более чем 15 тысячам семей

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москва помогла с переездом по реновации более чем 15 тысячам семей
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 15 тысяч семей воспользовались услугой «Помощь при переезде», действующей для участников программы реновации в Москве. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

— Для удобства жителей при переезде по программе реновации Правительством Москвы предоставляется бесплатная помощь грузчиков и транспорт. В настоящее время в новые квартиры переехали около 20 тысяч семей, из которых 15,4 тысячи воспользовались услугами от города, — заявил он.

Левкин подчеркнул, что самое большое количество семей, которые воспользовались услугой, проживают на севере (2,8 тысячи), западе (2,6 тысячи) и востоке (две тысячи) города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru.

Более 7,5 тысячи жителей Москвы выбрали квартиры для переезда по реновации с начала года. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, всего в столице можно выделить пять районов, где активнее всего идет процесс переселения в текущем году: Рязанский, Люблино, поселение Мосрентген, Фили-Давыдково и Зюзино.

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