Москвичи завоевали 118 дипломов Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Победителям и призерами на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе и истории стали 118 учеников московских школ. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Первым прошло соревнование по литературе. Москвичам досталось 16 наград из 25 (более 60 процентов от всех дипломов победителей). Еще 42 участника столичной команды стали призерами, — говорится в сообщении.

Заключительный этап олимпиады по литературе проводился на базе Московского педагогического государственного университета с 27 марта по 2 апреля. На первом этапе участникам было необходимо сделать анализ текста по выбору: прозаический или стихотворный. На втором туре ребята проводили интерпретацию сценического отрывка и писали эссе. Третий тур — устный. Нужно было приготовить доклад и выступить с ним.

В период с 28 марта по 3 апреля проходил заключительный этап олимпиады по истории. Он состоял из трех туров. Во время первого требовалось провести небольшое исследование и анализ исторического источника, написать эссе с разбором высказывания значимой исторической фигуры. Второй тур состоял из тестовых заданий. На третьем туре, устном, финалисты выступали с докладами на предложенную жюри тему и участвовали в дискуссии, передает сайт мэра Москвы.

1 апреля сборная московских школьников завоевала 76 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по трем иностранным языкам.